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அரிவாள் மூக்கன் பறவைகள் விவசாய நிலங்களில் முகாம்

அரிவாள் மூக்கன் பறவைகள் விவசாய நிலங்களில் முகாம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:21 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:21 PM

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கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டி பகுதியில் உள்ள விவசாய நிலங்களில், அரிய வகை வெள்ளை அரிவாள் மூக்கன் பறவைகள் முகாமிட்டுள்ளன.

அரிவாள் மூக்கன் பறவைகளில் ஒன்றான வெள்ளை அரிவாள் மூக்கன், அரிதாக காணப்படும் பறவை. இவ்வகை பறவைகள், கும்மிடிப்பூண்டி பகுதியில் உள்ள விவசாய நிலங்களில் அதிகளவில் காணப்படுகின்றன.

தண்ணீர் தேங்கியுள்ள விவசாய நிலங்கள், சதுப்பு நிலம் போல் காட்சியளிப்பதால், அங்கு வெள்ளை அரிவாள் மூக்கன் பறவைகள் முகாமிட்டுள்ளன. நத்தை, தவளை, பூச்சி, புழுக்களை உணவாக உட்கொள்கின்றன. இது, அப்பகுதி மக்களிடையே கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.

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