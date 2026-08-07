விளையாட்டு// தேசிய வில்வித்தை போட்டியில் பொன்னேரி மாணவிக்கு வெண்கலம்
விளையாட்டு// தேசிய வில்வித்தை போட்டியில் பொன்னேரி மாணவிக்கு வெண்கலம்
ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:03 PM
பொன்னேரி, ஜூலை 30–
தேசிய தரவரிசை வில்வித்தை போட்டியில், பொன்னேரியை சேர்ந்த வெனிசாஸ்ரீ, 13, வெண்கல பதக்கம் வென்று அசத்தினார்.
இந்திய வில்வித்தை சம்மேளனம் – ராஜஸ்தான் வில்வித்தை சங்கம் இணைந்து, 18வயதிற்கு உட்பட்ட பெண்களுக்கான தேசிய தரவரிசை வில்வித்தை போட்டிகளை, ஜெய்ப்பூரில் நேற்று முன்தினம் நடத்தின.
மஹாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான், தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்த, 80 வில்வித்தை வீராங்கனையர் இப்போட்டியில் பங்கேற்றனர்.
அதில், தமிழ்நாடு அணி சார்பில், திருவள்ளூர் மாவட்டம், பொன்னேரி அடுத்த ஆண்டார்குப்பம் பகுதியை சேர்ந்த, முகப்பேர் வேலம்மாள் பள்ளி, எட்டாம் வகுப்பு மாணவி வெனிசாஸ்ரீ, 13, பங்கேற்றார்.
போட்டியில் அதிக புள்ளிகளை பெற்று சிறப்பாக செயல்பட்ட வெனிசாஸ்ரீ, மூன்றாம் இடம் பிடித்து வெண்கல பதக்கத்தை வென்று அசத்தினார்.
சாதனை படைத்த வெனிசாஸ்ரீயை, பயிற்சியாளர்கள் லவ்லிசுந்தர், இசக்கியேல் பெற்றோர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பாராட்டினர்.