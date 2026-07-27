விளையாட்டு// புச்சிரெட்டிப்பள்ளி அரசு பள்ளியில் வாலிபால் போட்டி தொடக்கம்
விளையாட்டு// புச்சிரெட்டிப்பள்ளி அரசு பள்ளியில் வாலிபால் போட்டி தொடக்கம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM
திருத்தணி, ஜூலை 28–
புச்சிரெட்டிப்பள்ளி அரசினர் மேல்நிலைப் பள்ளியில், குறுவட்ட அளவிலான வாலிபால் போட்டி நேற்று தொடங்கியது.
திருத்தணி மற்றும் திருவலாங்காடு ஆகிய இரண்டு ஒன்றிய அளவிலான குறுவட்ட விளையாட்டு போட்டிகள், நேற்று முதல் அடுத்த மாதம் 19ம் தேதி வரை நடக்கின்றன.
திருத்தணி ஒன்றியம் புச்சிரெட்டிப்பள்ளி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில், வாலிபால் போட்டி நேற்று தொடங்கியது. தொடக்க விழாவுக்கு, பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் கார்த்திகேயன் தலைமை தாங்கினார்.
உதவி தலைமை ஆசிரியர்கள் மேகநாதன், ஸ்ரீதர் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். உடற்கல்வி ஆசிரியர் சுரேஷ்பாபு வரவேற்றார்.
பெற்றோர் – ஆசிரியர் கழக தலைவர் விநாயகம், போட்டியை தொடங்கி வைத்தார். இப்போட்டியில், 6ம் வகுப்பு முதல் பிளஸ் 2 வரை படிக்கும் மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.
நேற்று நடந்த வாலிபால் போட்டியில், மொத்தம் 18 பள்ளிகளில் இருந்து, 40 அணிகள் பங்கேற்றன. இப்போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி, மாவட்ட அளவில் நடைபெறும் போட்டியில் பங்கேற்கும்.