கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் கோரி டேங்கர் லாரிகள் வேலை நிறுத்தம்
கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் கோரி டேங்கர் லாரிகள் வேலை நிறுத்தம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:52 PM
கும்மிடிப்பூண்டி, ஜூலை 28–
கும்மிடிப்பூண்டியில், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் ஏற்படுத்த வலியுறுத்தி, கழிவுநீர் டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்கள் வேலை நிறுத்தம் செய்து, கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
கவரைப்பேட்டை அருகே சத்தியவேடு சாலையோரம், ஏரிக்கரை பகுதியில் கழிவுநீர் திறந்து விட்ட டேங்கர் லாரியை, போலீசார் பறிமுதல் செய்து வழக்கு பதிந்தனர்.
இந்நிலையில், நேற்று கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த வேர்க்காடு பகுதியில், சென்னை – கொல்கட்டா தேசிய நெடுஞ்சாலையின் இணைப்பு சாலை ஓரம் டேங்கர் லாரிகளை வரிசையாக நிறுத்தி, அதன் உரிமையாளர்கள் ஒரு நாள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
உடனடியாக, கும்மிடிப்பூண்டியில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் ஏற்படுத்தும் திட்டத்தை அரசு அறிவிக்க வேண்டும். அதுவரை, கும்மிடிப்பூண்டி பகுதியில் கழிவுநீர் வெளியேற்ற வேண்டிய இடத்தை காண்பிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டோர் கோஷம் எழுப்பினர்.