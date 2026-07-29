கோவில் பூட்டை உடைத்து பூஜை பொருட்கள் திருட்டு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:52 PM
மீஞ்சூர், ஜூலை 30–
மீஞ்சூர் அருகே, இரண்டு கோவில்களின் பூட்டை உடைத்து, பூஜை பொருட்களை திருடி சென்ற கும்பலை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
மீஞ்சூர் அடுத்த மெரட்டூர் கிராமத்தில், கரைகண்ட முக்தீஸ்வர் ஆலயம் உள்ளது. நேற்று காலை, கோவிலுக்கு பூஜை செய்ய வந்த பக்தர்கள், அங்குள்ள கோவில் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு இருப்பதை கண்டனர். உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, அங்குள்ள பித்தளை பூஜை பொருட்கள் திருடுபோயிருப்பது தெரிந்தது.
இந்த கோவிலுக்கு அருகில் உள்ள பாளையத்து அம்மன் கோவில் பூட்டையும் உடைத்து, அங்கிருந்த பூஜை பொருட்கள் மற்றும் மோட்டாரும் திருடப்பட்டிருப்பதும் தெரிந்தது.
அடுத்தடுத்து இரண்டு கோவில்களில் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு திருடு போன சம்பவம் குறித்து, மீஞ்சூர் போலீசார் விசாரணை மேற்கொள்கின்றனர். திருட்டில் ஈடுபட்ட கும்பலையும் தேடி வருகின்றனர்.