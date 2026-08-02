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விசாரணைக்கு அழைத்து வந்தவர் போலீஸ் நிலையத்தில் இருந்து ‘எஸ்கேப்’

விசாரணைக்கு அழைத்து வந்தவர் போலீஸ் நிலையத்தில் இருந்து ‘எஸ்கேப்’

ADDED : ஆக 01, 2026 09:12 PM

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ADDED : ஆக 01, 2026 09:12 PM

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திருத்தணி: முன்விரோதம் காரணமாக ஒருவரை ஒருவர் தாக்கி கொண்ட சம்பவத்தில், போலீசாரால் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்ட இருவரில், ஒருவர் நள்ளிரவு தப்பிச் சென்றார்.

திருத்தணி மகளிர் காவல் நிலையம் அருகே வசிப்பவர் ரவி, 33. இவர், வீட்டின் முன் பால்கோவா தயாரித்து விற்பனை செய்து வருகிறார். அதே பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அரி, 28. இருவருக்கும் இடையே முன்விரோதம் இருந்து வந்துள்ளது.

நேற்று முன்தினம் இரவு ரவிக்கும், அரிக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு, ஒருவரை ஒருவர் தாக்கி கொண்டனர். அவ்வழியாக ரோந்து சென்ற போலீசார், இருவரையும் பிடித்து திருத்தணி காவல் நிலையம் அழைத்து வந்தனர்.

இன்ஸ்பெக்டர் சிவகுமார் மற்றும் போலீசார், ராமபுரம் கிராமத்தில் நடந்த தீமிதி திருவிழாவுக்கு பாதுகாப்பு பணிக்கு சென்றதால், இரவு 10:30 மணி வரை, அரி மற்றும் ரவியிடம் விசாரணை நடத்தவில்லை. நள்ளிரவு போலீசாரை ஏமாற்றிவிட்டு, காவல் நிலையத்தில் இருந்து அரி தப்பியோடினார்.

தகவல் அறிந்து வந்த திருத்தணி ஏ.எஸ்.பி., ஷூபம் திமான், போலீசாரிடம் விசாரணை நடத்தினார். பின், தனிப்படை அமைத்து தப்பியோடிய அரியை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

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