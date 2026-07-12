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பூதுார் – கும்மனுார் சாலை படுமோசம் வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்ற பயணம்

பூதுார் – கும்மனுார் சாலை படுமோசம் வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்ற பயணம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:31 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:31 PM

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சோழவரம்: பூதுார் – கும்மனுார் நெடுஞ்சாலையில் பள்ளங்கள் ஏற்பட்டு, படுமோசமான நிலையில் இருப்பதால், வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்றத்துடன் பயணம் செய்து வருகின்றனர்.

சோழவரம் அடுத்த பூதுார் – கும்மனுார் நெடுஞ்சாலை வழியாக, தினமும் ஏராளமான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. இது, மீஞ்சூர் – வண்டலுார் வெளிவட்ட சாலையுடன் இணைகிறது. மேலும், செங்குன்றம், சிறுணியம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்லும் பிரதான சாலையாக உள்ளது.

இச்சாலையின் பல்வேறு இடங்களில் பள்ளங்கள் ஏற்பட்டும், ஜல்லிக் கற்கள் பெயர்ந்தும் போக்குவரத்திற்கு லாயக்கற்ற நிலையில் உள்ளது. இதனால், வாகனங்கள் தடுமாற்றத்துடன் சென்று வருகின்றன. கார், ஆட்டோ உள்ளிட்டவை பள்ளங்களில் சிக்கி பழுதாகின்றன.

சேதமடைந்த சாலையால் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள், சிறு சிறு விபத்துகளில் சிக்கி காயமடைந்து வருகின்றனர். ஓராண்டாக இச்சாலை பராமரிப்பின்றி உள்ளது.

எனவே, வாகன ஓட்டிகளின் பாதுகாப்பு கருதி, சாலையை சீரமைக்க நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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