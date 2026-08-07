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கல்லுாரிக்கு சென்ற மாணவி மாயம்

கல்லுாரிக்கு சென்ற மாணவி மாயம்

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:22 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:22 PM

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திருவள்ளூர்: திருவள்ளூரில், கல்லுாரிக்கு சென்ற மாணவி மாயமானது குறித்து, அவரின் தாய் கொடுத்த புகாரின்படி, திருவள்ளூர் நகர போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

திருவள்ளூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மாரிசெல்வம் மகள் மஞ்சுளாதேவி, 19. நெமிலிச்சேரி பகுதியில் உள்ள ஜெயா கல்லுாரியில், பி.எஸ்.சி., வேதியியல் மூன்றாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார்.

இவர், நேற்று முன்தினம் காலை, கல்லுாரிக்கு செல்வதாக கூறிவிட்டு சென்றார். ஆனால், அதன் பின் அவர் வீடு திரும்பவில்லை. பல இடங்களில் தேடியும், அவர் கிடைக்கவில்லை.

இதுகுறித்து, அவரின் தாய் பொன்ராதா கொடுத்த புகாரின்படி, திருவள்ளூர் நகர போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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