பொன்னேரியில் போக்குவரத்து காவல் நிலையம் அமைக்காமல் இழுத்தடிப்பு சாலை விபத்துகளில் சிக்குவோர் அலைக்கழிப்பு
பொன்னேரியில் போக்குவரத்து காவல் நிலையம் அமைக்காமல் இழுத்தடிப்பு சாலை விபத்துகளில் சிக்குவோர் அலைக்கழிப்பு
ADDED : ஆக 09, 2026 04:51 PM
பொன்னேரி: பொன்னேரியில் போக்குவரத்து காவல் நிலையம் அமைப்பதில் இழுபறி நீடிப்பதால், விபத்துகளில் சிக்கம் வாகன ஓட்டிகள் அலைக்கழிப்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
திருவள்ளூர் காவல் மாவட்டத்தின் கீழ் இருந்த பொன்னேரி, திருப்பாலைவனம், சோழவரம், மீஞ்சூர், காட்டூர் ஆகிய காவல் நிலையங்கள், 2024ல், ஆவடி கமிஷனகரத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டன.
இதில், பொன்னேரி, காட்டூர், திருப்பாலைவனம் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து, உதவி கமிஷனர் நியமிக்கப்பட்டார். அதேபோல, சோழவரம், மீஞ்சூர் காவல் நிலையங்கள், செங்குன்றம் உதவி கமிஷனரின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டன.
அதே ஆண்டில், பொன்னேரி சரகத்திற்கு என, போக்குவரத்து காவல் நிலையம் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டு, அதற்கென இன்ஸ்பெக்டர், எஸ்.ஐ., மற்றும் போலீசாரும் நியமிக்கப்பட்டனர். ஆனால், இதுவரை போக்குவரத்து காவல் நிலையத்திற்கான அலுவலகம் அமைப்பதில் இழுபறி நீடித்து வருகிறது.
செங்குன்றம் போக்குவரத்து காவல் நிலைய கட்டடத்தில், தற்போது அதற்கான அலுவலகம் செயல்படுகிறது. இதனால், சாலை விபத்துகளில் சிக்குவோர், புகார் தொடர்பாக செங்குன்றம் செல்லும் அவலநிலை உள்ளது.
காவல் நிலையத்திற்கான கட்டடம் இல்லாதததால், போக்குவரத்து காவலர்களும் அன்றாட பணிகளை மேற்கொள்வதிலும் பல்வேறு சிரமங்களை எதிர்கொள்கின்றனர்.
எனவே, பொன்னேரி சரக போக்குவரத்து காவல் நிலையத்திற்கு தனி கட்டடம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் மற்றும் போக்குவரத்து போலீசார் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.