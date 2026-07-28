/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ 2 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் கும்மிடியில் மூவர் கைது
ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:51 PM
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கும்மிடிப்பூண்டி, ஜூலை 29–
கும்மிடிப்பூண்டி அருகே கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட மூன்று வடமாநிலத்தவரை, போலீசார் கைது செய்து, 2 கிலோ கஞ்சா பாக்கெட்டுகளை பறிமுதல் செய்தனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த புதுகும்மிடிப்பூண்டி கிராமத்தில் கஞ்சா விற்கப்படுவதாக, போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அப்பகுதியில், சிப்காட் போலீசார் நேற்று சோதனை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, வீட்டில் பதுக்கி வைத்து, கஞ்சா விற்பனை செய்து வந்த, ஒடிஷா மாநிலத்தை சேர்ந்த பிபின் குப்தா, 24, வினய் சானி, 44, திருலோச்சன், 32, ஆகிய மூவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
அவர்களிடம் இருந்து, 2 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.