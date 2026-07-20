டூ – வீலர் மீது கார் மோதல் சிறுமி உட்பட மூவர் காயம்
டூ – வீலர் மீது கார் மோதல் சிறுமி உட்பட மூவர் காயம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 09:03 PM
திருத்தணி, ஜூலை 21–
கனகம்மாசத்திரம் அருகே, சாலை விபத்தில் சிறுமி உட்பட மூன்று பேர் படுகாயம் அடைந்தனர்.
கனகம்மாசத்திரம் அடுத்த புதுார் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பாலசுப்பிரமணி, 28. இவர், நேற்று முன்தினம், தன் அக்கா சசிகலா, 31, அவரது மகள் சாரன்ஸ்வீட்டி, 4,க்கு பிறப்பு சான்றிதழ் பெற, திருவள்ளூருக்கு ‘பல்சர்’ இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றனர்.
பின், மூவரும் சென்னை – திருப்பதி தேசிய நெடுஞ்சாலை வழியாக, வீட்டிற்கு திரும்பினர். புதுார் அருகே வந்தபோது, எதிர் திசையில் வந்த கார், டூ – வீலர் மீது மோதியது.
இதில், மூன்று பேரும் படுகாயம் அடைந்தனர். அவ்வழியாக சென்ற வாகன ஓட்டிகள், மூன்று பேரையும் மீட்டு, திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர்.
இதுகுறித்து, பாலசுப்ரமணி அளித்த புகாரின்படி, கனகம்மாசத்திரம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.