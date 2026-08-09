சுற்றுலா தலத்தில் வசதிகள் இல்லை பழவேற்காடு வரும் பயணியர் தவிப்பு
சுற்றுலா தலத்தில் வசதிகள் இல்லை பழவேற்காடு வரும் பயணியர் தவிப்பு
ADDED : ஆக 08, 2026 06:44 PM
பழவேற்காடு: பழவேற்காடு சுற்றுலா தலத்திற்கு வரும் பயணியருக்கு தேவையான குடிநீர், கழிப்பறை, குளியலறை உள்ளிட்ட வசதிகள் இல்லாததால் பரிதவித்து வருகின்றனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் முக்கிய சுற்றுலா தலமான பழவேற்காடு பகுதியில் டச்சு கல்லறைகள், கலங்கரை விளக்கம், நிழற்கடிகாரம், ஆதிநாராயண பெருமாள் கோவில், மகிமை மாதா சர்ச் உள்ளிட்டவை அமைந்துள்ளன.
இங்கு, வர்ணநாரை, பூநாரை, கூழைக்கடா, சீகுள் என, 146 வகையான பறவையினங்கள் வந்து செல்லும் சரணாலயமும், சென்னை மெரினா போல நீண்ட அழகிய கடற்கரையும் அமைந்துள்ளன.
விடுமுறை நாட்களில் நுாற்றுக்கணக்கான சுற்றுலா பயணியர் பறவைகளை காணவும், கடலை ரசித்து அங்குள்ள மணலில் ஓடியாடி விளையாடியும் மகிழ்கின்றனர்.
ஆங்கில புத்தாண்டு, காணும் பொங்கல், விநாயகர் சிலைகளை கடலில் கரைக்கும் நாட்களில், ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணியர் வந்து செல்கின்றனர். ஆனால், இங்கு வரும் சுற்றுலா பயணியருக்கு தேவையான சுகதாரமான குடிநீர், கழிப்பறை, உடை மாற்றும் அறை, நிழற்குடை என, எந்தவொரு அடிப்படை வசதிகளும் இல்லை.
அதேபோல, சுற்றுலா பயணியர், மீன்பிடி படகுகளில் பழவேற்காடு ஏரியில் தடையை மீறி படகு சவாரி செய்கின்றனர். பாதுகாப்பு சாதனங்கள் இன்றி பயணிக்கும்போது, அசம்பாவிதங்களுக்கு வாய்ப்புள்ளது.
எனவே, பாதுகாப்பு வசதிகளுடன் படகு குழாம் அமைக்க வேண்டும் என்ற சுற்றுலா பயணியரின் எதிர்பார்ப்பும் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்துவதால், அரசுக்கும் பல்வேறு வகைகளில் வருவாய் கிடைக்கும்.
எனவே, மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, சுற்றுலா பயணியர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.