வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை திருடிய இருவர் கைது

ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:01 PM
பொன்னேரி, ஜூலை 22–
பொன்னேரியில், ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநரின் வீட்டு பூட்டை உடைத்து, நகை திருட்டில் ஈடுபட்ட இருவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
பொன்னேரி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வேண்பாக்கம் வேணுகோபால் தெருவை சேர்ந்தவர் ஆனந்த், 35. தனியார் நிறுவன ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர்.
கடந்த 9ம் தேதி இரவு, இவரது வீட்டின் பூட்டை உடைத்து, 11.5 சவரன் நகைகள் திருடு போனது. இது தொடர்பாக, பொன்னேரி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இன்ஸ்பெக்டர் தமிழன்பன் தலைமையிலான போலீசார், கண்காணிப்பு கேமராக்கள், கைரேகை தடயங்கள், மொபைல் போன் சிக்னல் உள்ளிட்ட ஆதாரங்களை கொண்டு விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர்.
தொடர் விசாரணையில், சென்னை அம்பத்துாரை சேர்ந்த பிஸ்டல் பாபு என்கிற பாபு, 26, சாய்சுரேஷ், 20, ஆகியோர் திருட்டில் ஈடுபட்டது தெரிந்தது.
அதையடுத்து, அவர்களை போலீசார் தேடி வந்தனர். நேற்று முன்தினம் இரவு, சென்னையில் பதுங்கியிருந்த அவர்களை, போலீசார் சுற்றிவளைத்து கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்த நகைகள் மீட்கப்பட்டன.
கைது செய்யப்பட்ட இருவரும், பொன்னேரி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.