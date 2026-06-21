/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ லாரியில் கஞ்சா கடத்தல் டிரைவர் உட்பட இருவர் கைது
ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:23 PM
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கும்மிடிப்பூண்டி, ஜூலை 30–
கும்மிடிப்பூண்டி அருகே, கன்டெய்னர் லாரியில் மறைத்து வைத்து கடத்திய, 21.5 கிலோ கஞ்சாவை போலீசார் பறிமுதல் செய்து, டிரைவர் உட்பட இருவரை கைது செய்தனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த மாதர்பாக்கம் அருகே, பல்லவாடா கிராமத்தில், போலீசார் நேற்று வாகன சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது, ஆந்திராவில் இருந்து மாதர்பாக்கம் நோக்கி சென்ற கன்டெய்னர் லாரி ஒன்றை நிறுத்தி சோதனையிட்டனர்.
அப்போது, கன்டெய்னரில் மறைத்து வைத்திருந்த, 21.5 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர். அதை கடத்திய, சேலம் மாவட்டம், ஆத்துார் பகுதியை சேர்ந்த லாரி டிரைவர் முருகன், 43, உடன் பயணித்த சேலம் மாவட்டம், நாயக்கன்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்த பூபாலன், 40, ஆகியோரை கைது செய்தனர்.
பாதிரிவேடு போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.