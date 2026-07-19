டாஸ்மாக் கடையில் தகராறு இருவருக்கு பீர் பாட்டில் அடி
டாஸ்மாக் கடையில் தகராறு இருவருக்கு பீர் பாட்டில் அடி
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:43 PM
திருவள்ளூர், ஜூலை 20–
திருவள்ளூரில், டாஸ்மாக் கடையில் மது வாங்க வந்த இரண்டு பேரை, பீர் பாட்டிலால் தாக்கியவர் மீது, போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
திருவள்ளூர் அடுத்த வெங்கத்துார் கண்டிகை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கோபி. இவரது உறவினர், கடந்த 16ம் தேதி இறந்து விட்டார்.
அந்த இறப்பிற்கு வந்தவர்களுக்கு மது வாங்குவதற்காக, கோபி மற்றும் அவரது உறவினர் பூபாலன் ஆகியோர், கடந்த 17ம் தேதி, திருவள்ளூர் கற்குழாய் தெருவில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைக்கு சென்றனர்.
அப்போது, அங்கு இருந்த திருவள்ளூர் பெரியகுப்பத்தைச் சேர்ந்த ஜான், 33, மற்றும் அவரது நண்பர்களுடன் வாய் தகராறு ஏற்பட்டது. ஆத்திரமடைந்த ஜான், கோபி மற்றும் பூபாலனை தகாத வார்த்தைகளால் பேசி, பீர் பாட்டிலால் தாக்கியுள்ளனர்.
இதுகுறித்து, கோபியின் உறவினர் பெருமாள், திருவள்ளூர் டவுன் போலீசில் நேற்று முன்தினம் புகார் அளித்தார். அதன்படி போலீசார் வழக்கு பதிந்து, ஜானை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.