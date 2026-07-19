டூ – வீலர் மெக்கானிக்கிற்கு வெட்டு திருத்தணியில் மர்ம நபர்கள் அராஜகம்
டூ – வீலர் மெக்கானிக்கிற்கு வெட்டு திருத்தணியில் மர்ம நபர்கள் அராஜகம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:43 PM
திருத்தணி, ஜூலை 20–
திருத்தணியில், இருசக்கர வாகன மெக்கானிக் முகத்தில் மிளகாய் பொடி துாவி, தலை மற்றும் கையில் அரிவாளால் வெட்டி தப்பிய மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
திருத்தணி ஜெ.ஜெ., நகர் பகுதியில் வசித்து வருபவர் தமிழரசன், 35. இவர், திருத்தணி பைபாஸ் பகுதியில் உள்ள இருசக்கர வாகன விற்பனை கடையில், மெக்கானிக்காக பணியாற்றி வருகிறார். இவருக்கு பிரியா, 32, என்ற மனைவியும், இரு ஆண், ஒரு பெண் என, மூன்று குழந்தைகள் உள்ளனர்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் வழக்கம் போல் கடைக்கு சென்ற அவர், மாலை 6:00 மணிக்கு வீட்டிற்கு வந்தார். பின், தனது மனைவியிடம், ‘நண்பரின் இருசக்கர வாகனம், திருத்தணி அருகே பழுதாகி பாதி வழியில் நிற்கிறது; அதை சரிசெய்துவிட்டு வருகிறேன்’ எனக்கூறி, இரவு 8:00 மணிக்கு வீட்டில் இருந்து வெளியே சென்றார்.
இரவு 10:00 மணி வரை வீட்டிற்கு வராததால் சந்தேகம் அடைந்த பிரியா, கணவரின் மொபைல் போனுக்கு தொடர்பு கொண்ட போது, அது ‘சுவிட்ச் ஆப்’ செய்யப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், நேற்று அதிகாலை 5:00 மணிக்கு, திருத்தணி கன்னிகாபுரம் அருந்ததி காலனி அருகேயுள்ள வனப்பகுதியில், தலையில் நான்கு இடங்களிலும், வலது கையில் இரு இடங்களிலும், அரிவாள் வெட்டு காயத்துடன், தமிழரசன் உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்தார்.
அவ்வழியாக சென்றவர்கள் பார்த்து, திருத்தணி போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தனர். பின், ஆபத்தான நிலையில் இருந்த தமிழரசனை மீட்டு, திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
அங்கு முதலுதவி அளித்ததும், மேல் சிகிச்சைக்காக சென்னை ராஜிவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
தமிழரசன் முகத்தில் மிளகாய் பொடி துாவி, அரிவாளால் வெட்டப்பட்டது போலீஸ் விசாரணையில் தெரிய வந்தது. சம்பவ இடத்தில், மிளகாய் பொடி சிதறி கிடந்தது.
மெக்கானிக் தமிழரசன் முன்விரோதம் காரணமாக அரிவாளால் வெட்டப்பட்டாரா அல்லது மொபைல் போன், பணம், நகை பறிக்கும் கும்பலால் வெட்டப்பட்டாரா என, பல்வேறு கோணங்களில், திருத்தணி போலீசார் வழக்கு பதிந்து, மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர்.