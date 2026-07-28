லாரி மோதி சாலையில் விழுந்த மின் கம்பம் அலறியடித்து ஓடிய இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள்
லாரி மோதி சாலையில் விழுந்த மின் கம்பம் அலறியடித்து ஓடிய இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:52 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் அடுத்த முருக்கஞ்சேரியில், நெடுஞ்சாலையோரம் இருந்த மின் கம்பத்தில், லாரி மோதி விபத்து ஏற்பட்டது. அப்போது, சாலையில் மின் கம்பம் விழுந்ததால், மூன்று இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள், அலறியடித்து வாகனத்தில் இருந்து குதித்து தப்பினர்.
திருவள்ளூர் அடுத்த முருக்கஞ்சேரி பகுதியில், திருமழிசை – ஊத்துக்கோட்டை நெடுஞ்சாலை வழியே, தினமும் 50,000த்துக்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
இப்பகுதியில், நேற்று காலை 8:30 மணியளவில், திருவள்ளூர் மேல்நல்லாத்துாரில் உள்ள தனியார் தொழற்சாலைக்கு வந்த லாரி, எதிர்பாராதவிதமாக சாலையோரமிருந்த உயர் அழுத்த மின் கம்பத்தில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது.
இதில், மின் கம்பம் சேதமடைந்து, நெடுஞ்சாலையில் விழுந்தது. அப்போது, அவ்வழியாக ‘ஹோண்டா டியோ, ஸ்பிளண்டர், பல்சர்’ ஆகிய இருசக்கர வாகனங்களில் வந்த மூவர், அலறியடித்து வாகனத்திலிருந்து குதித்து உயிர் தப்பினர்.
தகவலறிந்த மணவாள நகர் போலீசார் விரைந்து வந்து, அப்பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசலை சீரமைத்தனர். தொடர்ந்து, மின் வாரிய ஊழியர்கள் விரைந்து வந்து, மின் கம்பத்தை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இதுகுறித்து, மணவாள நகர் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.