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வேளாண் கூட்டுறவு கடையில் யூரியா தட்டுப்பாடு விவசாயிகள் கூடுதல் விலைக்கு வாங்கும் அவலம்

வேளாண் கூட்டுறவு கடையில் யூரியா தட்டுப்பாடு விவசாயிகள் கூடுதல் விலைக்கு வாங்கும் அவலம்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:42 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:42 PM

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திருத்தணி, ஜூலை 20–

திருத்தணி கோட்டத்தில், வேளாண் கூட்டுறவு கடைகளில் யூரியா உரம் கிடைக்காததால், விவசாயிகள் தனியார் கடைகளில் கூடுதல் விலைக்கு வாங்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

திருத்தணி வருவாய் கோட்டத்தில், திருத்தணி, ஆர்.கே.பேட்டை, பள்ளிப்பட்டு மற்றும் திருவாலங்காடு ஆகிய நான்கு ஒன்றியங்களில், அதிகளவில் விவசாயிகள் உள்ளனர். இவர்கள், நெல், வேர்க்கடலை, கரும்பு, காய்கறி, பயறு வகைகள் மற்றும் சவுக்கு போன்றவற்றை பயிரிட்டு வருகின்றனர்.

தமிழக அரசு, விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில், வருவாய் கோட்டத்தில், 30 வேளாண் கூட்டுறவு கடைகளில் யூரியா, காம்ப்ளக்ஸ் மற்றும் உயிர் உரங்களை மானிய விலையில் வழங்கி வருகிறது.

இந்நிலையில், சில நாட்களாக கூட்டுறவு கடைகளில் யூரியா தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. கூட்டுறவு கடைகளில் விவசாயிகளுக்கு ஒரு மூட்டை யூரியா, 269 ரூபாய்க்கு வழங்கப்படுகிறது.

தற்போது, கூட்டுறவு கடைகளில் யூரியா பற்றாக்குறை உள்ளதால், விவசாயிகள் அவசர தேவைக்காக, தனியார் உரம் விற்பனை கடைகளுக்கு சென்று, மூட்டை 300 ﻿– 350 ரூபாய் வரை கூடுதல் விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டிய அவல நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு உள்ளனர்.

அதுவும், யூரியா மட்டும் கேட்டால் தனியார் கடைகளில் கொடுப்பதில்லை. கூடுதலாக காம்ப்ளக்ஸ், குருணை அல்லது பாஸ்பேட் வாங்க வேண்டும் என, கட்டாயப்படுத்துகின்றனர்.

குறிப்பாக, யூரியா கிடைக்காமல் நெல் பயிரிட்ட விவசாயிகள், கடுமையாக சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். எனவே, விவசாயிகள் நலன் கருதி கூட்டுறவு கடைகள் மூலம் யூரியா விற்பனை செய்ய, மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

தனியார் கடைகளுக்கு யூரியா ‘சப்ளை’ தாராளம் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள வேளாண் கூட்டுறவு கடைகளில் யூரியா தட்டுப்பாடு உள்ளது. ஆனால், தனியார் உரக்கடைகளில், யூரியா தாராளமாக கிடைக்கிறது. விவசாயிகள் சென்று யூரியா கேட்டால், ‘ஒரு ஆதார் கார்டுக்கு நான்கு மூட்டை யூரியா தருகிறோம். ஆனால், அத்துடன் கூடுதலாக பாஸ்பேட், காம்ப்ளக்ஸ் மிக்சர் போன்ற உரங்கள் வாங்க வேண்டும்’ என கட்டாயப்படுத்துகின்றனர். தனியார் கடைகளுக்கு கிடைக்கும் யூரியா, வேளாண் கூட்டுறவு கடைகளுக்கு ஏன் கிடைப்பதில்லை. கூட்டுறவு துறையின் மூலம் யூரியாவை இருப்பு வைத்து, தங்குதடையின்றி வழங்க வேண்டும். ﻿– லிங்கமூர்த்தி, விவசாயிகள் சங்க தலைவர், திருத்தணி ஒன்றியம்.



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