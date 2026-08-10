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வன்னிப்பாக்கம் ஏரிக்கரைகள் சீரமைப்பு பணி அரைகுறை மண் சரிந்து பலவீனமடைய வாய்ப்பு

வன்னிப்பாக்கம் ஏரிக்கரைகள் சீரமைப்பு பணி அரைகுறை மண் சரிந்து பலவீனமடைய வாய்ப்பு

ADDED : ஆக 09, 2026 04:51 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 04:51 PM

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பொன்னேரி: வன்னிப்பாக்கம் ஏரிக்கரைகள் முறையாக சீரமைக்கப்படாததால், மழையின் போது மண் சரிவு ஏற்பட்டு, பலவீனம் அடையும் வாய்ப்புள்ளது.

காட்டுப்பள்ளி ﻿– மாமல்லபுரம் இடையே, 133 கி.மீ.,க்கான சென்னை சுற்றுவட்ட சாலை திட்ட பணி நடந்து வருகிறது. இதன் முதல் நிலையாக, காட்டுப்பள்ளி ﻿– தச்சூர் இடையே, 25.4 கி.மீ.,க்கான பணிகள், 2,122 கோடி ரூபாயில் நடைபெறுகிறது.

தமிழ்நாடு சாலை மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் மூலம் திட்ட பணிகள் நடைபெறுகிறது. இந்த சாலையானது வாயலுார், நெய்தவாயல், கல்பாக்கம், நாலுார், வன்னிப்பாக்கம் ஆகிய கிராமங்களில் உள்ள ஒன்பது பாசன ஏரிகளின் குறுக்கே பயணிக்கிறது.

இதற்காக, அப்பகுதிகளில் மேம்பாலங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. இந்த பணிகளாால் ஏரிகளின் கரைகள் சேதமாகி, பலவீனம் அடைந்துள்ளது. அவற்றை சீரமைப்பதற்கான பணிகள், கடந்த மார்ச் மாதம் தொடங்கப்பட்டன.

இந்நிலையில், பொன்னேரி அடுத்த வன்னிப்பாக்கம் கிராமத்தில், ஏரிக்கரைகள் மீது மண் குவியலை போட்டு, அதை சமன்படுத்தாமல் அரைகுறையாக விடப்பட்டுள்ளது.

இதனால், மழைநீரில் மண் சரிந்து, கரைகள் பலவீனம் அடைய வாய்ப்புள்ளது. மேலும், வன்னிப்பாக்கம் கிராமத்திற்கு செல்லும் சாலையிலும் போக்குவரத்து பாதிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

எனவே, மழைக்காலத்திற்கு முன், வன்னிப்பாக்கம் ஏரியின் கரைகளை முழுமையாக பலப்படுத்தி, சீரமைக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

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