பொன்னேரி நீதிமன்றத்தில் பெண் தீக்குளிக்க முயற்சி

ADDED : ஆக 07, 2026 04:10 PM
பொன்னேரி, ஆக. 8–
குடும்ப சொத்து பிரச்னை காரணமாக, வழக்கு விசாரணைக்கு வந்த பெண், நீதிமன்ற வளாகத்தில் உடலில் பெட்ரோல் ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
பொன்னேரி உரிமையியல் நீதிமன்ற வளாகத்தில், நேற்று வழக்கு விசாரணைக்காக, கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த கவரைப்பேட்டையை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் வந்திருந்தார்.
திடீரென, அவர் கையில் சிறிய பாட்டிலில் வைத்திருந்த பெட்ரோலை, தன் மீது ஊற்றிக்கொண்டார். இதை கவனித்த வழக்கறிஞர்கள், உடனடியாக அவரிடம் இருந்த பெட்ரோலை பாட்டிலை பறித்து, அவரை தீக்குளிக்கும் முயற்சியில் இருந்து காப்பாற்றினர்.
இது குறித்து, பொன்னேரி போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. அங்கு சென்ற போலீசார் மேற்கொண்ட விசாரணையில், குடும்ப சொத்து பிரச்னை காரணமாக ஏற்பட்ட விரக்தியால், தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டது தெரிந்தது.
அவரை சமாதானப்படுத்தி, இதுபோன்ற தற்கொலை முயற்சி மேற்கொள்ளக்கூடாது என, போலீசார் அறிவுறுத்தி வீட்டிற்கு அனுப்பி வைத்தனர்.