சேலையில் தீப்பிடித்து பெண் பலி

ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:03 PM
ஊத்துக்கோட்டை, ஜூலை 21–
விளக்கு ஏற்றும்போது சேலையில் தீப்பிடித்து சிகிச்சை பெற்றுவந்த பெண், சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று உயிரிழந்தார்.
பூண்டி ஒன்றியம், போந்தவாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் வெங்கடேசன். இவரது மனைவி பத்மாவதி, 59. இவர்களின் இரு மகள்களும் திருமணமாகி வெளியூர்களில் வசிக்கின்றனர்.
கடந்த மே மாதம் 15ம் தேதி மாலை, வீட்டில் விளக்கு ஏற்றிக்கொண்டிருந்த போது, எதிர்பாராதவிதமாக பத்மாவதியின் சேலையில் தீப்பிடித்தது. அதில் பலத்த தீக்காயம் அடைந்த அவர், சிகிச்சைக்காக சென்னை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.
பின், கடந்த 10ம் தேதி, மஞ்சங்காரணையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில், மேல் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்டார். அங்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், நேற்று சிகிச்சை பலனின்றி பத்மாவதி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
இதுகுறித்து, பென்னலுார்பேட்டை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.