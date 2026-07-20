/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ பைக் மோதி பெண் காயம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:45 PM
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பள்ளிப்பட்டு, ஜூலை 21-
இருசக்கர வாகனம் மோதியதில் படுகாயம் அடைந்த பெண், மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
பள்ளிப்பட்டு அடுத்த குமாரராஜிபேட்டையை சேர்ந்தவர் மல்லி, 35. இவர், நேற்று பள்ளிப்பட்டில் இருந்து சோளிங்கர் செல்லும் சாலையில், ஓரமாக நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, பள்ளிப்பட்டில் இருந்து சோளிங்கர் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த, ‘பஜாஜ் பல்சர்’ இருசக்கர வாகனம், மல்லி மீது மோதியது.
இதில் படுகாயம் அடைந்த மல்லியை, அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு, பள்ளிப்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
பின், அங்கிருந்து சென்னை அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளார். அங்கு, அவருக்கு தொடர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த விபத்து குறித்து, பள்ளிப்பட்டு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.