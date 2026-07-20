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தாமரை ஏரியில் கழிவுநீர் கலக்கும் கால்வாய் துார் வாரும் பணி நிறுத்தம்

தாமரை ஏரியில் கழிவுநீர் கலக்கும் கால்வாய் துார் வாரும் பணி நிறுத்தம்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 09:02 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 09:02 PM

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கும்மிடிப்பூண்டி, ஜூலை 21﻿–

கும்மிடிப்பூண்டியில், தாமரை ஏரியில் சிப்காட் ரசாயன கழிவுநீரை கலக்க வழிவகுக்கும் கால்வாயை துார் வாரும் பணிகள், தடுத்து நிறுத்தப்பட்டன.

கும்மிடிப்பூண்டி நகரின் முக்கிய நீர் ஆதாரமான, 48 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட தாமரை ஏரியை, நீர்வளத்துறையினர் பராமரித்து வருகின்றனர்.

அந்த ஏரியுடன், கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட் வளாக மழைநீர் கால்வாய் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த கால்வாய் வழியாக, மழைநீருடன் சிப்காட் தொழிற்சாலைகளின் ரசாயன கழிவுநீரும் திறந்து விடப்பட்டது.

அதனால், கடந்த ஆண்டு, கும்மிடிப்பூண்டி நகரின் நிலத்தடி நீர் பாதிக்கப்பட்டு, உலோகங்கள் கருமை நிறத்தில் மாறின. மேலும், பல உடல் நல பாதிப்புகளுக்கு கும்மிடிப்பூண்டி பகுதி மக்கள் ஆளாகினர்.

இதையடுத்து, சிப்காட் கழிவுநீரை தாமரை ஏரிக்கு கடத்தும் மழைநீர் கால்வாய் அடைக்கப்பட்டது. தற்போது, மழைக்காலம் துவங்க இருப்பதால், சென்னை – கொல்கட்டா தேசிய நெடுஞ்சாலை ஓரம் உள்ள மேற்கண்ட கால்வாயில் உள்ள அடைப்பை நீக்கி, கால்வாயை துார் வாரும் பணிகளை, சிப்காட் நிர்வாகம் மேற்கொண்டு வந்தது.

தகவல் அறிந்த கும்மிடிப்பூண்டி பேரூராட்சி நிர்வாகம், மீண்டும் ஏரியில் ரசாயன கழிவுநீர் கலக்க வழி வகுக்கும் என்ற அச்சத்தில், கால்வாய் துார் வாரும் பணிகளை, நேற்று மாலை தடுத்து நிறுத்தியது.

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