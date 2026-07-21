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இளம்பெண் தீக்குளித்து தற்கொலை

இளம்பெண் தீக்குளித்து தற்கொலை

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:32 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:32 PM

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திருத்தணி, ஜூலை 22﻿–

திருத்தணி அடுத்த முருக்கம்பட்டு அம்பேத்கர் தெருவைச் சேர்ந்தவர் ஷாலினி, 26. இவருக்கு திருமணம் முடிந்து, இரு குழந்தைகள் உள்ளனர்.

சில நாட்களாக, ஷாலினி வயிற்று வலியால் அவதிப்பட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் மனமுடைந்த ஷாலினி, கடந்த 7ம் தேதி, வீட்டில் இருந்த ‘தின்னர்’ எனும் மரக்கதவுகளை பொலிவூட்டும் ஆயிலை, தன் உடலில் ஊற்றி தீ வைத்துக் கொண்டார்.

அவரது அலறல் சத்தம் கேட்டு வந்த கணவன் மற்றும் உறவினர்கள், அவரை மீட்டு, திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.

அங்கு ஷாலினிக்கு முதலுதவி அளிக்கப்பட்டு, மேல் சிகிச்சைக்காக சென்னை கே.எம்.சி., அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த ஷாலினி, நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவில் சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார்.

திருத்தணி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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