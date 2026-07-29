சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கத்தியை காட்டி மிரட்டி பணம் திருடிய வாலிபர் கைது
சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கத்தியை காட்டி மிரட்டி பணம் திருடிய வாலிபர் கைது
ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:52 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூரில், பட்டப்பகலில் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கத்தியை காட்டி மிரட்டி பணம் பறித்த, 34 வயது வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருவள்ளூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஜெபசிங், 50. இவர், வடக்கு ராஜா வீதியில், சூப்பர் மார்க்கெட் நடத்தி வருகிறார். நேற்று மதியம் 2:00 மணியளவில், சூப்பர் மார்க்கெட்டில் பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு, ‘பில்’ போடும் இடத்திற்கு வாலிபர் ஒருவர் வந்தார்.
அப்போது, அவர் தான் மறைந்து வைத்திருந்த, 2 அடி நீளமுள்ள கத்தியை எடுத்து டேபிளில் வைத்தார். அதை கண்ட ‘பில்’ போடும் பெண், கடை ஊழியர்கள் மற்றும் பொருட்கள் வாங்க வந்த மக்கள் அலறிடியத்து ஓடினர். இதையடுத்து, அந்த நபர் கல்லாப்பெட்டியில் இருந்த பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு தப்பினார்.
இதுகுறித்து, ஜெபராஜ் கொடுத்த புகாரின்படி வழக்கு பதிந்த திருவள்ளூர் நகர இன்ஸ்பெக்டர் தாமோதரன் மற்றும் போலீசார் விரைந்து வந்து, கடையிலிருந்த ‘சிசிடிவி’ கேமரா பதிவுகள் மூலம் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அதில், கத்தியை காட்டி மிரட்டி பணத்தை திருடிய நபர், திருவள்ளுர், பெருமாள் செட்டி தெருவை சேர்ந்த லோகேஷ், 34, என்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, திருவள்ளூர் நகர போலீசார், மாலை 5:30 மணியளவில், லோகேஷை கைது செய்து, அவரிடமிருந்து, 2,500 ரூபாயை மீட்டனர்.