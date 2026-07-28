/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ வாலிபர் விஷம் குடித்து தற்கொலை
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:23 PM
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திருத்தணி, ஜூலை 29–
திருத்தணி அடுத்த தும்பிக்குளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் கணேஷ், 25. இவர், திருவள்ளூரில் உள்ள தனியார் கம்பெனியில் பணிபுரிந்து வந்தார்.
சில நாட்களாக உடல்நல பிரச்னையால், மனவிரக்தியில் இருந்த கணேஷ், நேற்று முன்தினம் வீட்டில் இருந்த பூச்சி மருந்தை குடித்து மயங்கி விழுந்தார்.
அவரை மீட்ட உறவினர்கள், திருத்தணி அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வந்தனர். அங்கு பரிசோதனை செய்த மருத்துவர், கணேஷ் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தார்.
திருத்தணி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.