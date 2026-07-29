/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ வாலிபர் துாக்கிட்டு தற்கொலை
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:21 PM
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மப்பேடு: மப்பேடு அருகே, வயிற்று வலியால் அவதிப்பட்டு வந்த, 29 வயது வாலிபர் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
கடம்பத்துார் ஒன்றியம், இருளஞ்சேரி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராஜ்குமார், 29. தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வரும் இவர், சில மாதங்களாக கடும் வயிற்று வலியால் அவதிப்பட்டு வந்தார்.
இதனால் மிகுந்த மன உளைச்சல் அடைந்த ராஜ்குமார், நேற்று முன்தினம் மதியம், வீட்டில் உள்ள மின் விசிறியில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
இதுகுறித்து, அவரது சகோதரர் பரத்குமார் கொடுத்த புகாரின்படி, மப்பேடு போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.