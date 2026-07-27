/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ சாலை விபத்தில் வாலிபர் பலி
ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:21 PM
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திருத்தணி, ஜூலை 28–
பொதட்டூர்பேட்டை அடுத்த சொராக்காய்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் குட்டியப்பன், 34. இவர், நேற்று முன்தினம், தனது இரு சக்கர வாகனத்தில், திருத்தணியில் இருந்து ஆர்.கே.பேட்டை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, கே.ஜி.கண்டிகை பஜார் அருகே, எதிரே வந்த ஜே.சி.பி., இயந்திரம் மீது, இரு சக்கர வாகனம் மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த குட்டியப்பனை, அவ்வழியாக சென்றவர்கள் மீட்டு, திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
அங்கு முதலுதவி அளிக்கப்பட்ட பின், மேல்சிகிச்சைக்காக திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி, நேற்று குட்டியப்பன் உயிரிழந்தார். திருத்தணி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.