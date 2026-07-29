/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ டூ – வீலர் மீது வேன் மோதி வாலிபர் காயம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:24 PM
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ஆர்.கே.பேட்டை, ஜூலை 30-–
இருசக்கர வாகனம் மீது வேன் மோதியதில், இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டி வந்த வாலிபர் படுகாயம் அடைந்தார்.
ஆர்.கே.பேட்டை அடுத்த கோபாலபுரத்தை சேர்ந்தவர் சதீஷ்குமார், 26. இவர், நேற்று கோபாலபுரத்தில் இருந்து சோளிங்கர் நோக்கி, ‘டி.வி.எஸ்., ஸ்கூட்டி’ இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தார்.
சின்னநாகபூண்டி அருகே வந்தபோது, அவருக்கு பின்னால் வந்து கொண்டிருந்த ‘மேக்சி கேப்’ வேன், சதீஷ்குமார் மீது மோதியது.
இதில் படுகாயம் அடைந்த சதீஷ்குமார், உடனடியாக சோளிங்கர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். பின், மேல் சிகிச்சைக்காக, சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்த விபத்து குறித்து, ஆர்.கே.பேட்டை போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.