வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 10 சவரன் நகை திருட்டு

ADDED : நவ 04, 2026 04:05 PM
திருவாலங்காடு: மணவூர் அருகே, வீட்டின் பூட்டை உடைத்து, 10 சவரன் நகையை திருடி சென்ற மர்ம நபர்களை, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
திருவாலங்காடு ஒன்றியம், மணவூர் அண்ணா நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் பாலாஜி, 35. திருவள்ளூரில் ‘பாஸ்ட் புட்’ கடை நடத்தி வருகிறார்.
நேற்று (நவ.,3) இரவு, வழக்கம் போல கடையில் விற்பனையை முடித்து, இரவு 1:00 மணியளவில் வீடு திரும்பினார்.
அப்போது, வீட்டின் முன்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். வீட்டின் உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, பீரோவில் வைத்திருந்த, 10 சவரன் தங்க நகைகள், வெள்ளி பொருட்கள் மற்றும் 13 ஆயிரம் ரூபாய் திருடு போனது தெரியவந்தது.
சம்பவம் குறித்து, பாலாஜி அளித்த புகாரின்படி, திருவாலங்காடு போலீசார் வழக்கு பதிந்து, அப்பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை கைப்பற்றி, விசாரித்து வருகின்றனர்.