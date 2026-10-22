100 கிலோ கஞ்சா கடத்தியவர் கைது

ADDED : அக் 20, 2026 06:05 PM
கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டி அருகே, லாரி மூலம், 100 கிலோ கஞ்சா கடத்திய நபரை, போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த எளாவூரில் உள்ள மாநில எல்லையோர சோதனைச்சாவடியில், நேற்று முன்தினம் இரவு, போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது, சற்று தொலைவில், மூன்று மூட்டைகளுடன் ஒருவர் நின்றுகொண்டிருந்தார். சந்தேகமடைந்த போலீசார், அவரிடம் விசாரித்தனர்.
அப்போது அவர், முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசியதால், அவர் வைத்திருந்த மூட்டைகளை சோதனை செய்தனர். அதில், 100 கிலோ கஞ்சா இருந்தது.
போலீசார் அவரை கைது செய்து விசாரித்தனர். அதில் அவர், ஆந்திர மாநிலம் அனகாபள்ளி பகுதியை சேர்ந்த இத்தல விஜயகுமார், 30, என்பது தெரியவந்தது.
லாரியில் ‘லிப்ட்’ கேட்டு, கஞ்சா மூட்டைகளை கடத்தி வந்ததும், போலீசாரின் சோதனையில் இருந்து தப்பிக்க, சோதனைச்சாவடிக்கு முன்பே மூட்டைகளை இறக்கியதும் தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து வழக்கு பதிந்த ஆரம்பாக்கம் போலீசார், அவரை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.