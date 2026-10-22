அரசு கலைக் கல்லுாரியில் 1,000 பனை விதைகள் நடவு

ADDED : அக் 16, 2026 06:04 PM
திருத்தணி: அரசு கலைக் கல்லுாரியில், அப்துல் கலாம் பிறந்த நாளை ஒட்டி, ஸ்டார்ஸ் ரோட்டரி சங்கம் சார்பில், 1,000 பனை விதைகள் நடவு செய்யப்பட்டன.
சென்னை – திருப்பதி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இயங்கி வரும் திருத்தணி அரசினர் கலைக் கல்லுாரியில், முன்னாள் ஜனாபதி அப்துல் கலாம் பிறந்த நாளை ஒட்டி, நேற்று திருத்தணி ஸ்டார்ஸ் ரோட்டரி சங்கம் சார்பில், சங்க தலைவர் பிரசாத் தலைமையில், 1,000 பனை விதைகள் நடவு செய்யும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
இதில், அரசினர் கலைக் கல்லுாரி பொறுப்பு முதல்வர் சத்தியப்பிரியா, ரோட்டரி மாவட்ட முன்னாள் துணை ஆளுநர் பிரபாகரன் ஆகியோர், பனை விதைகள் நடும் நிகழ்வை தொடங்கி வைத்தனர்.
தொடர்ந்து, 100க்கும் மேற்பட்ட மாணவ – மாணவியர் பங்கேற்று, கல்லுாரி வளாகத்தில், 1,000 பனை விதைகளை நட்டு நீர் ஊற்றினர்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், சுற்றுச்சூழல் தலைவர் துளசி, கல்லூரி என்.சி.சி., கமாண்டர் ஹேமநாதன் மற்றும் பேராசிரியர்கள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.