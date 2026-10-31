குரூப் 2, 2ஏ எழுத்து தேர்வு 11,560 தேர்வர்கள் பங்கேற்பு
குரூப் 2, 2ஏ எழுத்து தேர்வு 11,560 தேர்வர்கள் பங்கேற்பு
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 07:06 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், நாளை நடைபெற உள்ள குரூப் – 2 மற்றும் குரூப் 2ஏ எழுத்துத் தேர்வில், 11,560 பேர் பங்கேற்க உள்ளதாக, கலெக்டர் கவிதா தெரிவித்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
தமிழக அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தும், குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 2ஏ பதவிகளுக்கான எழுத்துத் தேர்வு, நாளை காலை நடைபெற உள்ளது.
இத்தேர்வை, திருவள்ளூர், திருத்தணி, பொன்னேரி, ஆவடி ஆகிய வட்டங்களில், 28 தேர்வு மையங்களில் உள்ள, 38 தேர்வு கூடங்களில், 11,560 தேர்வர்கள் எழுத உள்ளனர்.
தேர்வில் பங்கேற்கும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு, தரை தளத்தில் தேர்வு எழுத வசதியும், பார்வையற்றோர் தேர்வு எழுத, மாற்று நபர் கொண்ட தனி அறைகளும், ஒவ்வொரு தேர்வுக் கூடத்திலும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
தேர்வுகள் சிறப்பாக நடைபெற, 38 தலைமை கண்காணிப்பாளர்கள், 12 இயக்கக் குழு அலுவலர்கள், நான்கு பறக்கும் படை குழுக்கள் மற்றும் 38 ஆய்வு அலுவலர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
தேர்விற்கு வருவோர், தேர்வு மையங்களுக்கு எளிதில் சென்றடையும் வகையில், மாநகர மற்றும் அரசு போக்குவரத்து கழகம் சார்பில், போக்குவரத்து வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேற்படி தேர்வு எழுத வரும் தேர்வர்கள், சரியாக காலை 8:30 மணிக்குள் தேர்வு கூடத்தில் இருக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.