தி.மலையில் தீபத்திருவிழா 15 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்
தி.மலையில் தீபத்திருவிழா 15 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்
ADDED : நவ 21, 2026 04:02 PM
திருத்தணி: ‘‘திருவண்ணாமலை தீபத்திருவிழாவை முன்னிட்டு, பக்தர்களின் வசதிக்காக இன்று மாலை முதல், வரும் 24ம் தேதி வரை, திருத்தணியில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும்,” என, பணிமனை மேலாளர் ஞானசேகர் தெரிவித்தார்.
திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவிலில் கார்த்திகை தீபத்திருவிழா, ஆண்டுதோறும் 10 நாட்கள் விமரிசையாக நடைபெறும். அந்த வகையில், நடப்பாண்டிற்கான தீபத்திருவிழா நாளை மறுநாள் நடக்கிறது.
இதில், தமிழகம், ஆந்திரா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள், திருவண்ணாமலை தீபத்திருவிழாவை காண வருவர். இதற்காக, 2,000க்கும் மேற்பட்ட சிறப்பு பேருந்துகள் தமிழகத்தில் இருந்து இயக்கப்படுகின்றன.
அந்த வகையில், திருத்தணி அரசு போக்குவரத்து பணிமனை சார்பில், இன்று முதல், வரும் 24ம் தேதி மாலை வரை 15 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.
இதுகுறித்து, திருத்தணி அரசு போக்குவரத்து பணிமனை கிளை மேலாளர் ஞானசேகர் கூறியதாவது:
திருவண்ணாமலையில் தீபத்திருவிழாவை முன்னிட்டு, பயணியர் வசதிக்காக இன்று மாலை முதல், வரும் 24ம் தேதி வரை, 15 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும். பயணியர் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்குவதற்கு தயாராக உள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.