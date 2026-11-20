UPDATED : நவ 20, 2026 08:14 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:14 PM
கும்மிடிப்பூண்டி: வீட்டுமனை பட்டா கேட்டு, கும்மிடிப்பூண்டி தாசில்தார் அலுவலகம் முன், 15க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
கும்மிடிப்பூண்டி வட்டத்திற்கு உட்பட்ட செதில்பாக்கம், புதுகும்மிடிப்பூண்டி, பூவலை உள்ளிட்ட, 15க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் வசிக்கும், 800க்கும் மேற்பட்ட பட்டியல் இன குடும்பத்தினர், பல ஆண்டு காலமாக வீட்டுமனை பட்டா கேட்டு போராடி வருகின்றனர்.
மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்காமல் அலட்சியம் செய்து வருவதாக, மேற்கண்ட கிராம மக்கள் சார்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், வீட்டுமனை பட்டா கோரி, தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தினர் சார்பில், நேற்று காத்திருப்பு போராட்டம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
போராட்டத்தின் போது, 250க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள், தாசில்தார் அலுவலகம் முன் அமர்ந்து, காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அவர்களிடம், கும்மிடிப்பூண்டி தாசில்தார் பாலாஜி, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டோரிடம் சமரச பேச்சு நடத்தினார்.
‘கோரிக்கைகள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம். விரைவில் படிப்படியாக கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும்’ என, தாசில்தார் உறுதி அளித்தார்.
அதை ஏற்றுக்கொண்ட கிராம மக்கள், 5 மணி நேர காத்திருப்பு போராட்டத்தை கைவிட்டு, அமைதியாக கலைந்து சென்றனர்.