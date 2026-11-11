/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/2 டன் பட்டாசு கழிவுகள் திருத்தணியில் அகற்றம்
UPDATED : நவ 10, 2026 09:20 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:18 AM
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திருத்தணி: தீபாவளியையொட்டி, பட்டாசுகள் வெடித்து கொண்டாடிய வகையில் திருத்தணி நகராட்சியில், 2 டன் பட்டாசு கழிவுகளை துாய்மை பணியாளர்கள் நேற்று அகற்றினர்.
திருத்தணி நகராட்சியில், 21 வார்டுகளில், 13 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர்.
தீபாவளியையொட்டி, அனைத்து வீடுகள் முன் குழந்தைகள் முதல் முதியோர் வரை குடும்பத்துடன் பட்டாசுகள் வெடித்து கொண்டாடினர்.
அந்த வகையில் நகராட்சியின் துாய்மை பணியின் மேற்பார்வையாளர் கார்த்திக் தலைமையில், 100க்கும் மேற்பட்ட துாய்மை பணியாளர்கள், பட்டாசு கழிவுகள் மட்டும் 2 டன் இருந்ததை அகற்றினர்.
இதுதவிர, தீபாவளி பூஜை பொருட்கள் மற்றும் துணிமணிகள் கழிவுகள் என, 5 டன் கழிவுகள் துாய்மை பணியாளர்களால் நேற்று அகற்றப்பட்டன.