மாடுகள் கட்டுவதில் மோதல் 3 பேர் காயம்; 6 பேர் மீது வழக்கு
மாடுகள் கட்டுவதில் மோதல் 3 பேர் காயம்; 6 பேர் மீது வழக்கு
ADDED : நவ 09, 2026 04:42 PM
திருத்தணி: தெக்களூரில் வீட்டின் அருகே, மாடுகள் கட்டுவதில் இரு தரப்பினர் இடையே ஏற்பட்ட மோதலில், மூன்று பேர் காயமடைந்தனர். இதன் தொடர்பாக, ஆறு பேர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிந்து தேடி வருகின்றனர்.
திருத்தணி அடுத்த தெக்களூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், ரத்தினம், 55, ஏழுமலை, 49. இவர்கள் இருவரும் உறவினர்கள். இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் ரத்தினம் தன் மாடுகளை ஏழுமலை வீட்டின் அருகே கட்டியிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதற்கு, ஏழுமலை, அவரது மகள் ஆஷா எதிர்ப்பு தெரிவித்து, ரத்தினத்திடம் வாக்குவாதம் செய்தனர்.
தகவல் அறிந்ததும், இரு தரப்பினர் சார்பில், ரகுபதி, 33, ராஜிவ், 31, சின்னப்பொண்ணு, 39, ஏழுமலை, 45, அஜீத்குமார், 31 ஆகியோர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து உருட்டை கட்டையால் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொண்டனர்.
இதில், சின்னப்பொண்ணு, ஏழுமலை, ஆஷா ஆகியோர் படுகாயமடைந்தனர். இவர்கள் திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
இரு தரப்பினர் சார்பில் அளிக்கப்பட்ட புகாரின்படி திருத்தணி போலீசார் ரத்தினம், ரகுபதி, ராஜிவ், ஏழுமலை, அஜீத்குமார் மற்றும் சின்னப்பொண்ணு ஆகிய ஆறு பேர் மீது வழக்கு பதிந்து தேடி வருகின்றனர்.