/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ 3 கிலோ குட்கா பறிமுதல்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:26 AM
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திருவாலங்காடு: கனகம்மாசத்திரம் அரு கே 3 கிலோ குட்கா வைத்திருந்தவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருவாலங்காடு ஒன்றியம், காஞ்சிபாடி கிராமத்தில் குட்கா பொருட்கள் விற்பனை செய்வதாக கனகம்மாசத்திரம் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
நேற்று காஞ்சிபாடி பேருந்து நிறுத்தம் அருகே போலீ சார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் நின்றிருந்த பாண்டியன், 38, என்பவரை சோதனை செய்ததில், 40,000 ரூபாய் மதிப்பிலான 3 கிலோ குட்கா பொருட்களை போலீசார் பறிமுதல் செ ய்து, பாண்டியனை கைது செய் தனர்.