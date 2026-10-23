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அறைக்குள் சிக்கிய 3 வயது குழந்தை மீட்பு

அறைக்குள் சிக்கிய 3 வயது குழந்தை மீட்பு

ADDED : அக் 22, 2026 05:29 PM

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ADDED : அக் 22, 2026 05:29 PM

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திருத்தணி: வீட்டின் படுக்கையறையில் சிக்கிக்கொண்ட, 3 வயது குழந்தையை, திருத்தணி தீயணைப்பு வீரர்கள் மீட்டனர்.

திருத்தணி ஒன்றியம், வேலஞ்சேரி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அஜித்குமார், 30. இவரின், 3 வயது ஆண் குழந்தை கிறிஸ்விக், இன்று (அக்.,22) காலை வீட்டின் படுக்கை அறையில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தார்.

அப்போது, அந்த குழந்தை, விளையாட்டாக கதவின் உள் தாழ்ப்பாளை போட்டுக் கொண்டார். அதன்பின், வெளியே வரமுடியாமல் தவித்த குழந்தை, அழுது சப்தமிட்டது.

அதக் கேட்டு பதற்றமடைந்த பெற்றோர், அறையின் கதவை திறக்க முயன்றனர். ஆனால், அறைக்கதவை திறக்க முடியவில்லை.

இதையடுத்து, திருத்தணி தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள், அரை மணி நேரம் போராடி, அறைக்குள் சிக்கி தவித்த குழந்தையை மீட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்தனர்.

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