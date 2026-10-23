30 கிலோ குட்கா கடத்தியவர் கைது

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ADDED : அக் 01, 2026 04:14 PM
ஊத்துக்கோட்டை: இருசக்கர வாகனத்தில், 30 கிலோ குட்கா பொருட்களை கடத்திய, 48 வயது நபரை, போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.
ஆந்திர மாநிலம், சத்தியவேடு பகுதியில், பெரியபாளையம் வழியே குட்கா பொருட்கள் கடத்தப்பட்டு வருவதாக, போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
அதன்படி, நேற்று காலை பெரியபாளையம் பஜார் பகுதியில், தனிப்படை போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது, அவ்வழியே வந்த ‘ஹோண்டா ஆக்டிவா’ இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்தி சோதனை செய்தனர்.
அதில், 30 கிலோ குட்கா பொருட்கள் இருந்தன. அதனால், இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த, சென்னை ராயபுரம் வீரமணி, 48, என்பவரை கைது செய்த தனிப்படை போலீசார், பெரியபாளையம் போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
வீரமணியை ஊத்துக்கோட்டை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய போலீசார், விசாரணைக்கு பின் புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.