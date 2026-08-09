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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ நகரை பசுமையாக மாற்றும் திட்டம்: உரக் கிடங்கில் 350 மரக்கன்று நடவு

நகரை பசுமையாக மாற்றும் திட்டம்: உரக் கிடங்கில் 350 மரக்கன்று நடவு

நகரை பசுமையாக மாற்றும் திட்டம்: உரக் கிடங்கில் 350 மரக்கன்று நடவு

UPDATED : ஆக 08, 2026 04:34 PM

ADDED : ஆக 08, 2026 04:01 PM

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UPDATED : ஆக 08, 2026 04:34 PM ADDED : ஆக 08, 2026 04:01 PM

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திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் நகரை பசுமையாக மாற்றும் திட்டத்தில், நுங்கம்பாக்கம் உரக்கிடங்கில், 350 மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன.

'எல் நினோ' கால மாற்றத்தால், தற்போது வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து, மழை பொழிவதற்கான சூழ்நிலை குறைந்துள்ளது. இதற்கு, நிலப்பரப்பில் மரங்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவதே காரணம் என, வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழக அரசின் உத்தரவின்படி, திருவள்ளூர் நகராட்சி பகுதிகளில் மரக்கன்றுகள் நட்டு, பசுமை நகராட்சியாக மாற்றப்பட உள்ளது. இதற்காக, நகராட்சிக்கு உட்பட்ட குமணன் தெரு, மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அருகில், நான்கு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில், 'நர்சரி கார்டன்' அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

நகராட்சி பகுதிகளில் 64,000 மரக்கன்றுகள் நட இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு, தற்போது வரை 1,200க்கும் மேற்பட்ட மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில், திருவள்ளூர் நகராட்சி மற்றும் சத்ய சாயி சேவா குழுமம் ஆகியவை இணைந்து, நுங்கம்பாக்கம் நுண்ணுயிர் உரக்கிடங்கில் நேற்று, 350 மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன.

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