ஆண்டுதோறும் கடலில் கலந்து வீணாகும் நீரின் அளவு 4 டி.எம்.சி.,! புதிய நீர்த்தேக்கத்திற்கு அனுமதி கிடைப்பதில் தாமதம்
ஆண்டுதோறும் கடலில் கலந்து வீணாகும் நீரின் அளவு 4 டி.எம்.சி.,! புதிய நீர்த்தேக்கத்திற்கு அனுமதி கிடைப்பதில் தாமதம்
ADDED : நவ 16, 2026 12:27 AM
ADDED : நவ 16, 2026 12:27 AM
கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டி அருகே திட்டமிடப்பட்ட புதிய நீர்த்தேக்கம், நிர்வாக அனுமதிக்காக மூன்று ஆண்டுகளாக காத்திருக்கிறது. அதனால், ஆண்டுதோறும் மழைக்காலத்தில், 4 டி.எம்.சி., நீர் கடலில் கலந்து வீணாகி வருகிறது.
கும்மிடிப்பூண்டி அருகே 0.5 டி.எம்.சி., தண்ணீரை சேமிக்க, கண்ணன்கோட்டை – தேர்வாய்கண்டிகை நீர்த்தேக்கம் ஏற்படுத்தப்பட்டது.
இதன் உபரி நீர், இரண்டு கால்வாய்கள் வழியாக வெளி யேற்றப்பட்டு வருகிரது.
பொம்மாஜிகுளம், செதில்பாக்கம், மாதர்பாக்கம், மாநெல்லுார் வழியாக செல்லும் ஒரு கால்வாயும், பூவலம்பேடு, ஈகுவார்பாளையம், பெரியஓபுளாபுரம், சாணாபுதுார், ஏடூர் வழியாக செல்லும் மற்றொரு கால்வாயும், கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த எளாவூரில் உள்ள ஏழு கண் பாலம் அருகே ஒன்று கூடுகின்றன.
அணைக்கட்டு
அங்கிருந்து, பழவேற்காடு ஏரி வழியாக, உபரி நீர் கடலில் கலக்கிறது. இடைப்பட்ட கால்வாய் பகுதிகளில் தடுப்பணை இல்லாததால், ஆண்டுதோறும் 4 டி.எம்.சி., தண்ணீர் வரை கடலில் கலந்து வீணாகிறது.
கடலில் கலக்கும் தண்ணீரின் அளவை குறைக்கும் நோக்கில், எளாவூர் ஏழு கண் பாலம் அருகே, 190 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், புதிதாக அணைக்கட்டுடன் கூடிய நீர்த்தேக்கம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டது.
அதன்படி, அங்கு 200 மீட்டர் நீளத்திற்கு அணைக்கட்டு அமைத்து, 0.5 டி.எம்.சி., தண்ணீரை சேமிக்க திட்ட வரைவு தயாரித்து, மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன் தமிழக அரசின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்பட்டது.
அதில், 19 துாண்கள் கொண்ட அணைக்கட்டும், அதன் கீழ் நீர்த்தேக்கத்தில் உப்பு நீர் கலக்காமல் இருக்க, 7 மீட்டர் ஆழத்திற்கு தடுப்புச்சுவரும் அமைக்கும் வகையில் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டது.
விரைவில் ஒப்புதல் பெற்று, 2023ம் ஆண்டு கோடை காலத்தில் கட்டுமானப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என, நீர்வளத் துறையினர் சார்பில், அப்போது தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஆனால், இதுவரை திட்டம் செயல்படுத்தாமல் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.
ஆண்டுதோறும், மழைக்காலங்களில் வீணாக கடலில் கலக்கும் தண்ணீரை சேமிக்க வழி இருந்தும், அத்திட்டத்தை அரசு செயல்படுத்தாமல் இருப்பது வருத்தம் அளிப்பதாக, இயற்கை ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
திட்ட வரைவு
மேலும் தாமதிக்காமல், விரைந்து நிதி ஒதுக்கி, திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, சம்பந்தப்பட்ட நீர்வள துறை பொறியாளர் ஒருவர் கூறியதாவது:
புதிய நீர்த்தேக்கத்திற்கான திட்ட வரைவு தயாரித்து, மூன்று ஆண்டு களுக்கு முன்பே, தமிழக அரசின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பியுள்ளோம்.
நிதி பற்றாக்குறையால், நிர்வாக அனுமதி பெறுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டு வருகிறது. அனுமதி பெற்றதும், திட்டம் விரைந்து செயல்படுத்தப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.