திருத்தணி கோவில் தெப்பத்தில் ஏற தடை உரிமையை பறிப்பதாக 4 கிராமத்தினர் புகார்
திருத்தணி கோவில் தெப்பத்தில் ஏற தடை உரிமையை பறிப்பதாக 4 கிராமத்தினர் புகார்
ADDED : ஆக 09, 2026 03:14 AM
திருத்தணி: திருத்தணி கோவில் நிர்வாகம், தெப்பத்தில் ஏறவிடாமல் தங்கள் உரிமைகளை பறிப்பதாக, நான்கு கிராமங்களை சேர்ந்த சேவர்களான, 'பாதம் தாங்கிகள்' புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
திருத்தணி முருகன் கோவிலில், பிரம்மோத்சவம், தங்க தேர், வெள்ளி தேர், வெள்ளி மயில் வாகன வீதியுலா மற்றும் தெப்ப திருவிழாக்கள் ஆண்டுதோறும் நடைபெற்று வருகின்றன.
விழாக்களின்போது, உற்சவர் முருகனை, திருத்தணி, குமாரகுப்பம், அகூர், தரணிவராகபுரம் ஆகிய நான்கு கிராமங்களைச் சேர்ந்த 'பாதம் தாங்கிகள்' எனப்படும் சேவகர்கள் தோள் மீது துாக்கி செல்வர். இந்த நான்கு கிராமத்தினர், பல நுாற்றாண்டுகளாக, பரம்பரையாக முருகன் கோவிலுக்கு சேவை செய்து வருகின்றனர்.
ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் ஆடிக்கிருத்திகை விழாவின்போது, மூன்று நாள் தெப்ப திருவிழாவின் கடைசி சுற்றில், தெப்பத்தில் ஏற அனுமதிக்கப்படுவர்.
ஆனால், நேற்று முன்தினம் நடந்த முதல் நாள் தெப்ப திருவிழாவின் கடைசி சுற்றில், மேற்கண்ட கிராமத்தினர் தெப்பத்தில் ஏற முயன்றபோது, கோவில் நிர்வாகம் அனுமதிக்கவில்லை.
இதனால், கோவில் நிர்வாகத்தினருக்கும், பாதம் தாங்கிகளுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, ஒரு கிராமத்திற்கு ஐந்து பேர் வீதம் தெப்பத்தில் ஏற அனுமதித்தனர். இதனால், கோவில் நிர்வாகம் மீது பாதம் தாங்கிகள் கடும் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.
இதுகுறித்து, நான்கு கிராமங்களைச் சேர்ந்த பாதம் தாங்கிகள் கூறியதாவது:
சமீபகாலமாக, கோவில் நிர்வாகம் எங்கள் உரிமைகளை பறித்து வருகிறது. பல ஆண்டுகளாக மூன்று நாட்கள் நடக்கும் தெப்ப விழாவின் கடை சுற்றுக்கு, எங்களை தெப்பத்தில் ஏறுவதற்கு அனுமதிக்க வேண்டும். ஆனால், கோவில் நிர்வாகம் எங்களை அனுமதிக்க மறுக்கிறது.
இதுகுறித்து, ஹிந்து சமய அறநிலைய துறை கமிஷனரும், அமைச்சரும் தலையிட்டு தீர்வு காண வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.