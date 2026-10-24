/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/45 கிலோ குட்கா கடத்திய மூவர் கைது
UPDATED : அக் 17, 2026 08:27 PM
ADDED : அக் 17, 2026 08:24 PM
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திருத்தணி: காரில், 45 கிலோ குட்கா கடத்திய மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்கு, அரசால் தடைசெய்யப்பட்ட குட்கா பொருட்கள் கடத்தி செல்வதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து கனகம்மாசத்திரம் போலீசார், என்.என்.கண்டிகை பகுதியில் வாகன சோதனை நடத்தினர். அப்போது, காரில் கடத்தி வந்த, 45 கிலோ குட்காவை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். இது தொடர்பாக சென்னை புதுநகர் வியாசர்பாடி, நிஜாமுதீன், 47, சென்னை காந்திநகர் சையத்ரசூல், 50 மற்றும் திருவள்ளூர் வேப்பம்பட்டு சேர்ந்த ராமச்சந்திரன், 40 ஆகியோரை கைது செய்தனர்.
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