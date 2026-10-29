பெண் மீது தாக்குதல்: 5 பேர் மீது வழக்கு

UPDATED : அக் 28, 2026 08:07 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:17 PM
ஆர்.கே.பேட்டை: நிலத்தகராறில், பரிமளா, 48, என்ற பெண்ணை தாக்கிய ஐந்து பேரிடம், போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
ஆர்.கே.பேட்டை அடுத்த வீரமங்கலம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பரிமளா. இவருக்கும், அதே கிராமத்தை சேர்ந்த வடிவேல், 50, என்பவரின் குடும்பத்தினருக்கும் இடையே, நிலம் தொடர்பான தகராறு இருந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், வடிவேல், அவரது மனைவி கவிதா உள்ளிட்ட ஐந்து பேர், பரிமளாவிடம் இன்று (அக்.,28) தகராறு செய்துள்ளனர்.
அப்போது, அவர்களுக்கிடையே வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில், வடிவேல் உள்ளிட்ட ஐந்து பேரும், பரிமளாவை கடுமையாக தாக்கி, கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, ஆர்.கே.பேட்டை காவல் நிலையத்தில் பரிமளா புகார் அளித்துள்ளார். அதன்படி வழக்கு பதிந்த போலீசார், ஐந்து பேரிடமும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.