ஒரே தெருவில் 5 மின் கம்பங்கள் சேதம்: திருத்தணி இஸ்லாம் நகர் மக்கள் அச்சம்
ஒரே தெருவில் 5 மின் கம்பங்கள் சேதம்: திருத்தணி இஸ்லாம் நகர் மக்கள் அச்சம்
UPDATED : அக் 15, 2026 04:31 PM
ADDED : அக் 15, 2026 04:06 PM
திருத்தணி: திருத்தணி இஸ்லாம் நகரில், ஒரே தெருவில் ஐந்து மின் கம்பங்கள் சேதமடைந்து, உடையும் நிலையில் உள்ளதால், அப்பகுதி மக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.
திருத்தணி ஒன்றியம், வீரகநல்லுார் ஊராட்சிக்குட்பட்ட இஸ்லாம் நகரில், 300க்கும் மேற்பட்ட இஸ்லாமிய குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர்.
இந்த வீடுகளுக்கு, மின் கம்பங்கள் வாயிலாக மின் இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மசூதிக்கு தனியாக மின் கம்பம் அமைத்து, மின் இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், அப்பகுதியில் உள்ள மின் கம்பங்களை முறையாக பராமரிக்காததால், தற்போது மசூதி தெருவில் மட்டும், ஐந்து மின் கம்பங்கள் சேதமடைந்து உள்ளன.
அவற்றின் சிமென்ட் பூச்சுகள் பெயர்ந்து, இரும்பு கம்பிகள் வெளியே தெரிகின்றன. அதனால், பலத்த காற்று அடித்தால், மின் கம்பங்கள் உடைந்து விழும் அபாய நிலை உள்ளது.
மேலும், அதே தெருவில் சேதமடைந்த ஓரிரு மின் கம்பங்களுக்கு பதிலாக, புதிய மின் கம்பங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனாலும், சேதமடைந்த மின் கம்பங்களை அகற்றாததால், அவை விபத்து அபாயத்துடன் பயனற்று நிற்கின்றன. அவை வீடுகள் மீது விழும் அபாயம் உள்ளது.
இதுகுறித்து, பலமுறை மின் வாரிய அதிகாரிகளிடம் புகார் தெரிவித்தும், இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
எனவே, மாவட்ட கலெக்டர் ஆய்வு செய்து, சேதமடைந்த மின் கம்பங்களை மாற்ற, உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.