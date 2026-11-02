தொழிலாளர்களிடம் மொபைல் போன் திருடிய சிறுவர்கள் உள்ளிட்ட 5 பேர் கைது
தொழிலாளர்களிடம் மொபைல் போன் திருடிய சிறுவர்கள் உள்ளிட்ட 5 பேர் கைது
ADDED : நவ 01, 2026 08:56 PM
பொதட்டூர்பேட்டை: ரயில் பாதையில் மேம்பாலம் கட்டும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்களிடம், மொபைல் போன்களை திருடிய, இரண்டு சிறுவர்கள் உள்ளிட்ட ஐந்து பேரை, போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர். மேலும் ஒரு சிறுவனை தேடி வருகின்றனர்.
நகரி – திண்டிவனம் ரயில் பாதை பணிகள், பள்ளிப்பட்டு ஒன்றியத்தில், கடந்த ஓராண்டாக நடந்து வருகின்றன.
தற்போது, பொதட்டூர்பேட்டை ரயில் நிலையத்தை ஒட்டிய பகுதியில், மேம்பாலம் கட்டும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
இந்த கட்டுமான பணியில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்கள், பொதட்டூர்பேட்டை ரயில் நிலைய வளாகத்தில் தற்காலிக குடில்கள் அமைத்து தங்கியுள்ளனர்.
இந்நிலையில், கட்டுமான தொழிலாளர்கள் தங்கியுள்ள குடிலுக்குள், நேற்று (அக்.,31) இரவு புகுந்த மர்ம நபர்கள், அங்கு காவலாளியாக இருந்த சேகர், 42, என்பவரை, கத்தியை காட்டி மிரட்டி, அவரிடம் இருந்து மொபைல் போனை பறித்துள்ளனர்.
பின், தொழிலாளர்கள் துாங்கிக்கொண்டிருந்த அறைக்குள் புகுந்து, தொழிலாளர்களின் ஐந்து மொபைல் போன்களை திருடியுள்ளனர். அப்போது விழித்துக்கொண்ட ஒரு தொழிலாளியை, கட்டையால் தாக்கிவிட்டு தப்பினர்.
தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற பொதட்டூர்பேட்டை போலீசார், மொபைல் போனை திருடிய மர்ம நபர்களை தேடி வந்தனர்.
இதில், பொதட்டூர்பேட்டை அம்பேத்கர் நகரை சேர்ந்த தனுஷ், 21, பாண்டரவேடு கிராமத்தை சேர்ந்த பிரவின், 20, ஈதலகுப்பத்தை சேர்ந்த ஈஸ்வரன், 18, ஆகியோரையும், பொதட்டூர்பேட்டை பகுதியை சேர்ந்த இரண்டு சிறுவர்களையும், போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர். மேலும் ஒரு சிறுவனை தேடி வருகின்றனர்.