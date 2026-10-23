போலி ரசீதுடன் சவுடு மண் கடத்திய 6 லாரிகள் பறிமுதல்
போலி ரசீதுடன் சவுடு மண் கடத்திய 6 லாரிகள் பறிமுதல்
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 04:14 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூரில், போலி ரசீதுடன் சவுடு மண் கடத்தி வந்த, ஆறு டாரஸ் லாரிகளை, கனிமவளத் துறையினர் பிடித்து நேற்று போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், போலி ரசீதுடன் சவுடு மண் கடத்தப்பட்டு வருவதாக, மாவட்ட கனிம வளத்துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, நேற்று காலை, திருவள்ளூர் மாவட்ட கனிம வளத்துறை உதவி புவியியலாளர் நித்யா மற்றும் அதிகாரிகள், திருப்பாச்சூர் பகுதியில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது, திருவாலங்காடு வேணுகோபாலபுரம் பகுதியில் உள்ள ஏரியிலிருந்து, அனுமதியின்றி சவுடு மண் எடுத்துக்கொண்டு, அவ்வழியாக வந்த ஆறு டாரஸ் லாரிகளை நிறுத்தி சோதனை செய்தனர். லாரிகளை நிறுத்திய ஓட்டுநர்கள், அங்கிருந்து தப்பியோடினர்.
லாரிகளை சோதனை செய்த போது, நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவை விட, அதிகமாக சவுடு மண் கடத்தியது தெரிய வந்தது. லாரி கிளீனர்களிடம் விசாரித்ததில், போலியான ரசீதுடன் மண் கடத்தலில் ஈடுபட்டது தெரிந்தது.
இதுகுறித்து, கனிம வளத்துறை உதவி புவியியாளர் நித்யா கொடுத்த புகாரின்படி வழக்கு பதிந்த திருவள்ளூர் போலீசார், ஆறு டாரஸ் லாரிகளையும் பறிமுதல் செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.