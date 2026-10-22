பெண்ணிடம் 6.5 சவரன் திருட்டு ஓராண்டுக்கு பின் குற்றவாளி கைது
பெண்ணிடம் 6.5 சவரன் திருட்டு ஓராண்டுக்கு பின் குற்றவாளி கைது
UPDATED : அக் 09, 2026 10:00 PM
ADDED : அக் 09, 2026 07:28 PM
திருத்தணி: இளம்பெண்ணிடம் பகுதி நேர வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி, நுாதன முறையில், 6.5 சவரன் செயினை திருடிய நபரை, ஓராண்டுக்கு பின், நேற்று முன்தினம் போலீசார் கைது செய்தனர்.
பூந்தமல்லி அடுத்த கரையான்சாவடி பகுதியைச் சேர்ந்த எழில்குமார் என்பவரின் மனைவி மோகனா, 34. தனியார் நிறுவன ஊழியர். இவர், கடந்தாண்டு ஆக., 20ம் தேதி, ஆன்லைன் மூலம் பகுதி நேர வேலைக்கு விண்ணப்பித்திருந்தார்.
இதையடுத்து, திருவொற்றியூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஹரிபிரசாத், 45, என்பவர், மோகனாவின் மொபைல் போனில் தொடர்பு கொண்டு, ‘நீங்கள் விண்ணப்பித்த பகுதி நேர வேலைக்கான நேர்காணல், திருத்தணியில் நடக்கிறது’ எனகூறி, கடந்தாண்டு செப்., 8ம் தேதி, மோகனாவை திருத்தணிக்கு வரவழைத்துள்ளார்.
பின், நாளை தான் நேர்காணல் நடக்க உள்ளதாகக் கூறி, மோகனாவை ஒரு தனியார் விடுதியில் தங்கவைத்துள்ளார். மறுநாள், விடுதி அறைக்கு சென்ற ஹரிபிரசாத், நேர்காணலுக்கு தயாராகிக் கொண்டிருந்த மோகனாவிடம், ‘நேர்காணலுக்கு நகைகள் அணிந்து செல்லக்கூடாது; கழற்றி அறையிலேயே வைத்து விட்டு வாருங்கள்’ என அறிவுறுத்தினார்.
அதை நம்பிய மோகனா, தான் அணிந்திருந்த, 6.5 சவரன் செயினை கைப்பையில் வைத்துவிட்டு, அறையில் இருந்து கீழே இறங்கி, அங்கிருந்த ஆட்டோவில் ஏறினார்.
அப்போது, ‘ஆட்டோவில் இரு, உடனே வருகிறேன்’ எனக்கூறி, விடுதி அறைக்கு சென்ற ஹரிபிரசாத், மோகனா கைப்பையில் வைத்த தங்க செயினை திருடிக் கொண்டு மாயமானார்.
இதுகுறித்து, மோகனா திருத்தணி போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தார். புகாரின் மீது, போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வந்த நிலையில், ஓராண்டுக்கு பின், நேற்று முன்தினம் ஹரிபிரசாத்தை போலீசார் கைது செய்தனர்.