6,824 சதுரடி மாநகராட்சி நிலம் அண்ணா நகரில் ஆக்கிரமிப்பு: 3 மாதமாக கிடப்பில் புகார்
6,824 சதுரடி மாநகராட்சி நிலம் அண்ணா நகரில் ஆக்கிரமிப்பு: 3 மாதமாக கிடப்பில் புகார்
UPDATED : நவ 18, 2026 09:27 PM
ADDED : நவ 18, 2026 09:24 PM
சென்னை: சென்னை அண்ணா நகர் மேற்கு விரிவாக்கத்தில், வீட்டுவசதி வாரிய திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட 6,824 சதுரடி திறந்தவெளி ஒதுக்கீட்டு நிலத்தை, தனியார் சிலர் ஆக்கிரமித்துள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
அண்ணா நகர் மேற்கு விரிவாக்கம், ஐந்தாவது செக்டார் பகுதியில் வீட்டுவசதி வாரியம் சார்பில், 2020ல் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டப்பட்டன. இங்கு 205 வீடுகள் கட்டப்பட்ட நிலையில், திட்டத்திற்கான நிலத்தில் 10 சதவீதம், ஓ.எஸ்.ஆர்., எனும் பொது பயன்பாட்டு இடம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.
இதன்படி, 6,824 சதுரடி நிலம், 2020 ஜூலையில், ‘கிப்ட் டீட்’ எனும் தானப் பத்திரம் ஆவணம் வாயிலாக சென்னை மாநகராட்சி பெயருக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டது.
ஆனால், மாநகராட்சி நிர்வாகம் அந்த நிலத்தைப் பயன்படுத்தாமல் வைத்திருந்தது.
இந்நிலையில், அந்த நிலத்தை தனியார் சிலர் ஆக்கிரமித்து வேலி மற்றும் கேட் மைத்துள்ளதாகவும், தற்போது போர்வெல் எனும் ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும், அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து வீட்டுவசதி வாரிய ஒதுக்கீட்டாளர்கள் கூறியதாவது:
மாநகராட்சி பெயருக்கு பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்ட நிலத்தில் தனியார் சிலர் வேலி மற்றும் கேட் அமைத்துள்ளனர்.
அங்கு பணியில் ஈடுபட்டோரிடம் விசாரித்தபோது, நிலம் தங்களுக்குச் சொந்தமானது என்றும், வீட்டுவசதி வாரியம் தவறுதலாக மாநகராட்சி பெயருக்கு ஒப்படைத்துள்ளதாகவும் கூறுகின்றனர். இதற்கிடையே, ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றக்கோரி வீட்டுவசதி வாரிய அதிகாரிகள், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் சென்னை மாநகராட்சி கமிஷனருக்கு புகார் அனுப்பினர். ஆனால், இதுவரை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
இதனால், 6,824 சதுரடி திறந்தவெளி ஒதுக்கீட்டு நிலம் பறிபோகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மாநகராட்சி அதிகாரிகள் உடனடியாக தலையிட்டு ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.